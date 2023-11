Com o 2 a 1 sobre o Cruzeiro neste domingo (5), o Inter quebrou um tabu de 36 anos. A última vitória do Colorado diante da Raposa no Mineirão havia sido na semifinal da Copa União de 1987. Com gol de Amarildo, o Inter conquistou vaga para enfrentar o Flamengo na final, quando os cariocas levaram a melhor.