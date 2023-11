O técnico do Inter, Eduardo Coudet, voltou a ser questionado sobre as substituições realizadas durante a partida. Depois da vitória sobre o Cruzeiro por 2 a 1 neste domingo (5), no Estádio Mineirão, o treinador explicou os motivos de ter feito as substituições dos três jogadores de criação do meio-campo: Aránguiz, Alan Patrick e Mauricio.