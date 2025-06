Chefe da ONU pede investigação sobre ataque contra comboio humanitário no Sudão

O secretário-geral da ONU, António Guterres, pediu uma "investigação urgente" do trágico ataque contra um comboio que levava ajuda humanitária para El Facher, cidade sitiada no oeste do Sudão, que deixou cinco mortos e vários feridos, informou nesta terça-feira (3) seu porta-voz.

Embora a autoria do ataque seja desconhecida, Dujarric afirmou que parece "muito provável" que tenha sido realizado com drones.

Vários dos 15 caminhões do comboio que transportava ajuda alimentar vital para as famílias afetadas pela fome em El Facher foram incendiados perto de Koma, em Darfur do Norte, segundo um comunicado conjunto do Programa Mundial de Alimentos (PMA) e da Unicef.