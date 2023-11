Distante do Z-4, e precisando de pontos para confirmar a vaga na Sul-Americana, o Inter enfrenta o Cuiabá nesta quarta-feira (29), às 20h, na Arena Pantanal, pela 36ª rodada do Brasileirão. O Colorado terá pela frente o tabu de nunca ter vencido no campo do rival. Desde 2014, foram três encontros, com dois empates e uma derrota.