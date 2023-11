Ainda faltam nove pontos para ser disputados no Brasileirão, mas o ambiente é de planejamento para 2024 no Beira-Rio. A vitória sobre o Bragantino deu mais tranquilidade no clube para pensar no futuro, algo que envolve eleições, é claro, mas também renovações de contrato, facilitação em negociações com quem tem vínculo e possíveis saídas.