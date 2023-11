O departamento médico do Inter recebeu, nos últimos dias, novos atletas do elenco profissional. Ao todo, contando inclusive com o zagueiro Gabriel Mercado gripado, o DM colorado foi ocupado por Dalbert, Matheus Dias, Johnny e Enner Valencia. Renê e Hugo Mallo, em fase final de recuperação de lesões musculares, podem deixar o departamento médico já nesta quinta-feira (16).