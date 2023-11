O Inter já planeja a temporada de 2024, mesmo com um processo eleitoral em andamento. Ainda que haja a votação para a presidência no próximo dia 9 de dezembro, a atual direção já se movimenta em busca de informações sobre atletas e iniciando algumas tratativas. Além disso, há um diagnóstico importante que deve mudar a postura do clube na janela de transferências na comparação com outros anos.