Começa nesta terça-feira, a partir das 19h, a eleição para a presidência do Inter. Os 338 integrantes do Conselho Deliberativo votarão pela permanência de Alessandro Barcellos (Chapa 1) no comando ou pelo retorno de Roberto Melo (Chapa 2) ao clube. O pleito será encerrado às 21h. Para que não haja segundo turno, um dos dois terá de obter 85% dos votos, o que não é a tendência. Assim, caberá aos associados, em 9 de dezembro, a definição dos dirigentes para o triênio 2024-2026.