Após a vitória sobre o Cruzeiro, em Belo Horizonte, o Inter se reapresentou no CT Parque Gigante, nesta segunda-feira (6), e realizou a primeira atividade voltada para o duelo diante Fluminense. A partida ocorre na quarta-feira (8), às 19h, no Estádio Beira-Rio e é válida pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.