Diego Vara / Agencia RBS

Com o acesso à Série A encaminhado, o Inter já começa a pensar no grupo de jogadores para a temporada de 2018. Muitos jogadores retornam de empréstimo, mas um número grande também deve ser contratado, já que a direção e a comissão técnica querem um retorno à Primeira Divisão com uma equipe mais competitiva. Em entrevista ao GaúchaZH, o vice de futebol, Roberto Melo, negou uma investida em Rodrigo Moledo.

— Não existe nada no momento em relação ao Moledo. Tentamos no início e na janela do meio do ano. O clube dele de o "ok" e depois voltou atrás. Neste momento, da parte do Inter, não existe nada. Vamos esperar para ver o que vai acontecer — comentou o dirigente. O interesse colorado no defensor surgiu na imprensa grega. Porém, o clube nega que esteja tentando repatriá-lo no momento.

No time atual, Edenílson talvez tenha sido a contratação que mais rendeu em 2017. O volante, que veio por empréstimo da Udinese, tem contrato até a metade do ano que vem com os colorados. Porém, Melo já admite que o clube fará a opção de compra do atleta no período adequado.

— O Edenílson tem contrato de empréstimo que vai até a metade do ano que vem. As condições todas estão pré-determinadas para a renovação do pré-contrato, que já está estabelecido por mais três anos. Temos que esperar o prazo para fazer esta opção de compra para a Udinese. É um jogador que está nos ajudando bastante e a opção de compra vai ser feita no momento oportuno — disse.

Por último, a calculadora colorada. O Inter faz as contas para confirmar a classificação para a Série A e disputa o título da Série B. Entretanto, o vice de futebol comentou que, por mais difícil que seja, a direção não pode e nem deve ficar se preocupando com estes cálculos, mas sim com as vitórias.