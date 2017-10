Brasil de Pelotas / Divulgação

O Inter tem 26 jogadores emprestados no momento. Inicialmente, 21 destes retornam a Porto Alegre para serem reavaliados pela comissão técnica e direção. Três seguem jogando em outros clubes (Valdívia, Brenner e Réver) e outros dois ficam sem contrato. João Afonso e Cassiano, ambos atuando hoje pelo Brasil-PEL, terminam o seu vínculo agora no final do ano.

O volante é titular do Xavante e pode até permanecer em Pelotas na próxima temporada. O atacante é reserva do time comandado por Clemer e terá o seu rendimento reavaliado com o término da Série B.

Valdívia segue no Atlético-MG até pelo menos maio do ano que vem. Brenner, por sua vez, assinou contrato de empréstimo até o final de 2018, em uma negociação em conjunto com a vinda de Camilo para Porto Alegre.

Destes todos, o único que tem o futuro certo longe do Beira-Rio é Réver. Na transação que envolveu a vinda de Leandro Damião para o Inter, o zagueiro foi cedido ao Flamengo até o final de 2019, que é quando termina o seu vínculo com o time colorado.

Confira a lista completa dos jogadores emprestados pelo Inter e seus respectivos contratos abaixo: