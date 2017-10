Considerado uma das revelações recentes da base do Inter , o meia Alisson Farias sequer vem ficando no banco de reservas do Criciúma, clube pelo qual atua por empréstimo. Os motivos, segundo a direção do clube catarinense, são os problemas extracampo do atleta.

— Sim, este é o motivo principal. Não adianta, ele é o melhor do elenco em qualidade técnica, mas não se aplica nos treinos como um profissional. É uma pena — aponta o diretor-executivo de futebol do Criciúma, Edson Gaúcho.

De qualquer forma, o meia, cujos direitos pertencem ao Inter, não poderia ser utilizado pelo técnico Beto Campos no jogo deste sábado (21), por conta de uma cláusula no contrato de empréstimo — prática conhecida no futebol como "acordo de cavalheiros". Porém, o atleta não vem sendo relacionado desde agosto nos jogos do Criciúma na Série B. No total, já foram nove partidas sem sequer figurar no banco.