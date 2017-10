Carlos Rauen / NSC TV

A decisão da direção do Criciúma de aumentar o espaço para a torcida do Inter no Estádio Heriberto Hülse, para o jogo deste sábado (20), revoltou uma parte significativa dos torcedores locais. Vários fãs da equipe catarinense protestaram nas redes sociais, devido a possibilidade de haver mais visitantes que torcedores locais na partida marcada para às 16h30min.

"Não aceitamos a humilhação de ter praticamente metade do estádio cedido a uma torcida adversária, seja ela quem for. O maior patrimônio do clube é sua torcida, e essa com certeza é a maior falta de respeito já feita com uma (...). Devolvam nosso Criciúma", diz um trecho de um comunicado do grupo de torcedores Pelotão Fumacense com o irônico título "Aluga-se", divulgado em sua página no Facebook.

Além disso, diversos fãs do Criciúma expressaram seu descontentamento com a decisão através de postagens no Twitter.

Originalmente, a torcida do Inter teria direito a 3 mil lugares, o que já seria superior a 10% da capacidade do estádio, que é de cerca de 19,2 mil. Porém, devido a alta procura por ingressos por parte de colorados, a direção do Criciúma decidiu aumentar o espaço para 4,1 mil, de olho principalmente na renda, já que a procura da torcida da casa está baixa. Os bilhetes custam R$ 60.

A arquibancada atrás do gol à direita das cabines e mais toda a arquibancada lateral oposta serão destinadas à torcida do Inter. Segundo a imprensa local, a tendência é que haja mais colorados que torcedores do Criciúma.