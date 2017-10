Os catarinenses esperam quatro mil colorados no Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma Guilherme Hahn / Especial

O Inter visita Criciúma, 279 quilômetros distante de Porto Alegre, no sábado (21), às 16h30min, pela 31ª rodada do Brasileirão. O Inter não perde para o Criciúma há exatos 13 anos, ou sete jogos, em diferentes competições. Quatro mil colorados devem acompanhar o jogo no Estádio Heriberto Hülse. Cerca de três mil ingressos já foram vendidos.

O Inter alcançou 58 pontos em 30 rodadas da Série B. Restam oito jogos, ou 24 pontos. Poderá chegar a 82, no máximo. Campeão de 2016, o Atlético-GO atingiu 76.

Em 2015, o Botafogo buscou 72. O recorde dos últimos 10 anos é do Corinthians, com 85 pontos em 2008.

O jogo ganhou árbitro Fifa, com o apito de Wagner Rewey (MT).

A partida entre Criciúma, nono colocado e 10 pontos distantes do G-4, e Inter, líder da competição, será a 160º na história dos confrontos da Série B entre catarinenses e gaúchos. A vantagem está com os vizinhos: 60 vitórias, com 53 derrotas e 46 empates.

O Rio Grande do Sul tem dois títulos, com Juventude e Grêmio. Santa Catarina mostra o mesmo número, com Criciúma e Joinville.