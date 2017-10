O último treino antes do jogo contra o Criciúma serviu para definir a equipe do Inter que entra em campo neste sábado (21) no estádio Heriberto Hulse pela Série B do Campeonato Brasileiro. Em uma manhã movimentada por um princípio de incêndio no CT Parque Gigante o técnico Guto Ferreira comandou uma atividade onde deixou clara a ideia de escalação da equipe.