A manhã desta sexta-feira (20) foi movimentada no CT Parque Gigante. Enquanto o Inter se preparava para realizar o seu treinamento, um princípio de incêndio no prédio da piscina térmica causou correria no local. Apesar do incidente ter acontecido próximo aos vestiários dos atletas, os comandados de Guto Ferreira já estavam em deslocamento para o campo onde realizariam as atividades.