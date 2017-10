Normas gerais

– Cada torcedor pode criar/enviar apenas um modelo de camisa. Será aceita uma criação por nome/CPF;

– O participante baixará o modelo e se cadastrará para o envio do seu desenho;

- O modelo criado deverá ser feito em arquivo jpeg e com a medida mínima de 1200x1800 pixels;

- O participante do concurso, ao aceitar o presente regulamento e participar do concurso, automaticamente cede em caráter irrevogável e perpétuo todos direitos de propriedade intelectual que teria sobre os desenhos/modelos enviados ao Sport Club Internacional, para assim autorizar o Sport Club Internacional a fazer uso dos mesmos sem qualquer espécie de limitação. O clube utilizará e comercializará o modelo vencedor da maneira que entender mais adequada;

- O modelo vencedor não será utilizado como camiseta de jogo, treino, viagem ou concentração das equipes, e não haverá marcas de patrocinadores no modelo;

- Cada torcedor poderá votar apenas uma vez nos modelos pré-selecionados pelos organizadores da promoção. A enquete será feita pelo site criado especialmente para esta promoção;

- Como única retribuição ao autor do modelo vencedor na votação aberta, o clube entregará 50 camisetas do modelo por ele criado. O presente concurso não envolverá qualquer premiação em dinheiro ou qualquer outro benefício ao vencedor e aos demais participantes além do disposto nesta cláusula;

- Ficam impedidos de participar deste concurso, sob pena de desclassificação imediata pela Comissão Organizadora, os funcionários do clube, as pessoas diretamente envolvidas no concurso, cônjuges e parentes de até segundo grau;