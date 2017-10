Entendo a volta do zagueiro Rodrigo Moledo como negócio de ocasião. Pintou a chance, já que seu contrato com o Panathinaikos está terminando.

Na Grécia, o carioca virou ídolo. Moledo faz 30 anos nesta sexta. Adotou Porto Alegre quando saiu do Brasil. Cansei de vê-lo ali no Zaffari da Avenida Ipiranga, em períodos de férias. E, claro, durante sua passagem sem jogar no ano passado, mas como encontrar lógica de gestão no Inter de 2016, o ano do rebaixamento?