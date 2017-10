A derrota melancólica do Inter para o Paysandu no dia 27 de maio, pela terceira rodada da Série B, causou mudanças radicais no clube. O baixo rendimento do time nas últimas partidas, aliado à derrota em Belém, culminaram na queda do técnico Antônio Carlos Zago depois de 30 jogos no comando. Número este que será atingido por Guto Ferreira, no próximo sábado (28/10), contra o Ceará em Porto Alegre.