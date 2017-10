Ricardo Duarte / Divulgação

Se a lateral esquerda do Inter tem um dono absoluto (Uendel disputou 53 partidas no ano, o recordista do time), a direita é a mais indefinida do Inter. Desde a saída de William, que dominou a vaga por dois anos, a equipe vê um desfile de tentativas por ali. Só em 2017, incluindo o próprio William, foram sete jogadores a ocupar a função. Agora, pelos dois primeiros treinos da semana, parece ser a vez de Alemão a ter mais uma oportunidade.

Alemão foi titular na última partida, contra o Criciúma, por causa da suspensão de Winck, que havia recebido terceiro cartão amarelo. Não foi bem. Por seu lado, a equipe catarinense criou as melhores chances, inclusive foi por lá que Silvinho sofreu o pênalti que gerou o gol de empate. Winck também não vinha tendo boas atuações. Resgatado do time sub-23 no início da Série B, chegou até a marcar um gol, contra o Guarani, mas viveu recente declínio técnico. Apesar disso, garantiu estar bem:

— Foi um ano que não começou como eu queria, pois eu estava no time sub-23, mas mantive a cabeça no lugar e busquei meu espaço. Estou numa sequência boa e espero manter isso. Tive passagens pela Itália e pela Chapecoense que não foram muito boas. Agora tem sido o melhor momento da minha carreira — comentou ao programa Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha.

Do lado de Alemão, pesa o retrospecto. Com o lateral em campo, o time sempre venceu.

— Treino forte para desempenhar o melhor papel possível dentro de campo. A minha volta foi extraordinária, sem perder, mas o desempenho pessoal é o que menos importa. O que importa é somar três pontos. Trabalho, estou preparado para a minha oportunidade. E espero corresponder da melhor maneira possível — disse, em entrevista coletiva.

Nei era o lateral titular na campanha da Libertadores de 2010 e da Recopa de 2011, os últimos títulos relevantes do Inter. Ele encontra uma explicação para a falta de sequência na posição.

— O Brasil valoriza pouco o lateral desde a base. Formamos zagueiros, volantes, meias e muitos atacantes. Então improvisamos alguém na lateral. Achamos que é uma posição menor — comenta o jogador de 31 anos, que aguarda por contatos para seguir atuando em 2018.

Segundo ele, outro aspecto a ser destacado é o excesso de cobrança ofensiva que a posição exige no país.

— Entendo que lateral precisa primeiro entender que é defensor. Nos modelos de jogo do Brasil, já tem um cara atuando na ponta, o extrema. Então o lateral não precisa subir toda hora. Tem é que fechar a linha de defesa e ir na boa. A não ser que seja um fenômeno, como o Kléber (ex-Inter), a primeira missão é ocupar espaço atrás — comenta o futuro técnico, que está fazendo o curso da CBF.

Esse discurso é alinhado ao do tricampeão gaúcho com o Inter em 1981, 1982 e 1983, Edevaldo. Apesar de ter sido bastante ofensivo quando jogador (foi, inclusive, vice-artilheiro do Estadual de 1982), ele defende a teoria de que primeiro o lateral precisa saber que é um zagueiro pelo lado do campo. Em compensação, pede ousadia e personalidade na hora de se juntar ao ataque.

— Quando o lateral passar do meio do campo, ele tem de ser decisivo. Precisa buscar a linha de fundo com consciência e força e não pensar em cruzar, mas em passar a bola para o companheiro que está na área. Isso exige treino, principalmente físico e técnico. Quando jogava, me dedicava muito. Por isso meu apelido era Cavalo. O (Gilberto) Tim, preparador físico, brincava que tentava achar um jeito de me matar, mas eu sempre dobrava ele — recorda Edevaldo.

Laterais em 2017

William: 20 jogos

Winck: 16 jogos

Junio: 13 jogos

Alemão: 12 jogos

Fabinho: 5 jogos

Ceará: 3 jogos

Edenilson: 2 jogos

Números de quem briga pela vaga

Cláudio Winck

16 jogos

1 gol

30 finalizações

17 desarmes

465 passes certos

81 passes errados

11 cruzamentos certos

29 cruzamentos errados

48 faltas cometidas

Nenhuma assistência para gols

11 assistências para finalização

Alemão

12 jogos

Nenhum gol

1 finalização

13 desarmes

143 passes certos

25 passes errados

3 cruzamentos certos

13 cruzamentos errados

10 faltas cometidas

Nenhuma assistência para gols

5 assistências para finalização