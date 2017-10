Há seis jogos sem marcar, o atacante William Pottker está com saudade de colocar a bola na rede. Goleador do Inter na Série B com oito gols, o artilheiro do Paulistão de 2017 e do Brasileirão do ano passado admitiu nesta quarta-feira que a seca lhe incomoda, apesar de encontrar razões para comemorar seu desempenho: