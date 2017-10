Pelo terceiro dia seguido, o atacante Leandro Damião ficou de fora de um treino do Inter. Com dores musculares na coxa esquerda, ele segue como dúvida para a partida do próximo sábado, no Beira-Rio, contra o Ceará. A tendência é que o atacante Roberson ganhe uma oportunidade entre os titulares para a partida do final de semana.