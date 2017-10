Com desgaste muscular, o centroavante Leandro Damião voltou a ser preservado do treinamento do Inter nesta terça-feira (24). Depois de boa atuação contra o Criciúma, no último sábado, quando fez a jogada do primeiro gol colorado, o camisa 22 não esteve em campo, mais uma vez, a exemplo do que ocorreu na segunda-feira, quando o grupo de jogadores do Inter se reapresentou.