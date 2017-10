O presidente do Inter, Marcelo Medeiros, acertou com o provedor da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, Alfredo Guilherme Englert, que o clube seguirá na campanha de conscientização e prevenção do câncer de mama.

Além do Beira-Rio da iluminação rosácea à noite no estádio e do sucesso das vendas do uniforme da mesma cor, a ideia agora é leiloar uma camiseta autografada por todos os jogadores.