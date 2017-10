Para a próxima sexta-feira, a dúvida é o aproveitamento de Leandro Damião . O atacante ainda faz tratamento contra um desconforto na coxa esquerda. Passado o CRB, o confronto com o Luverdense irá exigir uma logística especial já programada pela direção colorada e, de preferência, todo o grupo à disposição do treinador.

Com 91 cartões amarelos, o Inter é o ao lado do Brasil-Pel, o time que mais foi punido da Segundona brasileira. Antes de enfrentar o CRB, sete jogadores estão pendurados com dois cartões e, caso sejam punidos contra os alagoanos poderão ficar fora do jogo do acesso.