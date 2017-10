Camisa 10 tem sido um dos principais jogadores do Inter na campanha rumo ao acesso à Série A, mas criticou as vaias da torcida

Imagino que D’Alessandro tenha consciência de que errou ao bater boca com torcedores após a derrota para o Ceará, no Beira-Rio. A democracia é o regime da vaia, e não do aplauso.