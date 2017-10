Rodrigo Moledo atuou no Inter entre 2010 e 2013 e depois teve rápida passagem em 2015. Diego Vara / Agencia RBS

Pretendido pelo Inter na metade do ano, o zagueiro Rodrigo Moledo pode ter a sua liberação facilitada pelo Panathinaikos em janeiro. O jogador não renovou o contrato com os gregos, que expira em junho de 2018, e a partir do próximo ano, já poderá assinar um pré-contrato com qualquer outro clube.

Segundo noticiado pela imprensa grega na semana passada, o Panathinaikos já admite a possibilidade de negociar Moledo por um valor mais baixo para não perder o atleta de graça seis meses depois.

O zagueiro esteve acertado com o Inter em junho. Na ocasião. o clube da Grécia chegou a aceitar a proposta colorada e autorizar a viagem do jogador para Porto Alegre. No entanto, antes da troca de papéis, os dirigentes de Atenas mudaram de ideia e cancelaram o negócio. Na ocasião, os europeus exigiam 2 milhões de euros pelos direitos do atleta.

A esperança do Panathinaikos era que Rodrigo Moledo aceitasse a proposta de renovação de contrato por mais duas temporadas e permanecesse no clube. No entanto, a prorrogação acabou não ocorrendo. Como, agora, ela parece ser improvável, a ideia dos gregos é pelo menos arrecadar algum dinheiro com o defensor.

A direção do Inter nega ter qualquer negociação em andamento para repatriar Moledo em janeiro. Porém, como a zaga é uma das funções que o clube busca reforçar para 2018, é possível que uma nova investida pelo zagueiro seja feita.