O Santos não deve impor dificuldades para que Leandro Damião renove o seu contrato com o Inter no próximo ano. O jogador pertence ao clube santista e está emprestado aos colorados apenas até junho de 2018. A intenção da direção colorada é garantir a permanência do centroavante no Beira-Rio durante toda a temporada e não apenas no segundo semestre.

— Vamos sentar com o Inter. Queremos que o Inter e o atleta sejam muito felizes. Vamos fazer o que for possível para que isso se concretize de uma forma boa para ambas as equipes. Trabalharemos para isso — disse o presidente santista Modesto Roma Júnior, em entrevista ao programa Sábado Esporte, da Rádio Gaúcha.

O contrato de Damião com o Santos expira em dezembro de 2018, apenas seis meses depois do final do empréstimo com o Inter. A tendência é que o clube do litoral paulista exija uma pequena compensação financeira para liberá-lo do restante do vínculo. Como o período é pequeno, o valor não deve ser alto.