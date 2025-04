Amuzu tem lesão constatada e ficará fora por cerca de 10 dias

Amuzu sentiu lesão no jogo contra o Mirassol. Rainier Moura / Grêmio FBPA/Divulgação

Não relacionado para o Gre-Nal, Amuzu teve uma lesão de grau 1 constatada na panturrilha. A informação foi apurada pela reportagem de Zero Hora e confirmada pelo Grêmio. O tempo estimado de recuperação é de aproximadamente 10 dias.

Assim, o belga perderá, além do clássico deste sábado (19) válido pelo Brasileirão, o jogo contra o Godoy Cruz, na quinta-feira (24), pela quarta rodada da Copa Sul-Americana. A partida na Argentina vale a liderança do Grupo D.

A volta do atacante pode ocorrer no dia 28, quando o Tricolor enfrenta o Vitória, no Barradão, pela sexta rodada do Brasileirão.

Amuzu se lesionou no jogo contra o Mirassol, no meio da semana. Ele começou como titular e foi substituído aos 39 minutos do segundo tempo.