Gre-Nal 447: acompanhe ao vivo a cobertura do clássico

A reação imediata de Grêmio e Inter para seus problemas não preencheu os sonhos das torcidas neste sábado (19). O recomeço tricolor na vida após Gustavo Quinteros, com o interino James Freitas, apresentou um futebol mais tonificado na Arena, mas insuficiente para vencer. A busca pela volta das vitórias coloradas, após dois jogos, não foi além do 1 a 1 pela quinta rodada do Brasileirão.

O Inter ocupa provisoriamente a 10ª colocação, com seis pontos. O Grêmio, com quatro, saiu por ora da zona de rebaixamento e está no 16º lugar.

Já teve o "Esportes ao Meio-Dia", apresentado por André Silva, que trouxe os bastidores das concentrações de Grêmio e Inter. Depois, o "Sala de Redação" teve uma edição especial para debater os caminhos do clássico.

Confira a movimentação para o Gre-Nal 447

Arbitragem do Gre-Nal 447

O escolhido foi Braulio da Silva Machado, de Santa Catarina. O juiz será auxiliado pelo também catarinense Alex dos Santos e pelo paranaense Bruno Boschilia. O VAR será comandado por Wagner Reway, do Espírito Santo.

Braulio é um dos árbitros mais lembrados do futebol brasileiro na atualidade. Em 2025, ele perdeu o distintivo Fifa por ter completado 45 anos, idade limite para atuar representando a entidade. Em 2022 e 2023, apitou jogos da final da Copa do Brasil.

Este será o quarto Gre-Nal da temporada. Até o momento, foram dois empates e uma vitória do Inter. O clássico do segundo turno, inicialmente, está marcado para o dia 20 de setembro.

Outras vezes que Grêmio e Inter tiveram técnicos interinos em Gre-Nais

Essa, no entanto, não será a primeira vez que um interino estará a beira do campo no clássico. Só neste século, ao menos outras três vezes Grêmio e Inter foram comandados por seus auxiliares após as demissões de treinadores.

Roger Machado (2012)

Os primeiros passos da carreira do atual treinador colorado foram dados no Grêmio. Entre 2011 e 2014, Roger atuou como auxiliar técnico fixo do Tricolor. Assim, teve a oportunidade de comandar a equipe gremista no Gre-Nal 391, válido pela primeira fase do Gauchão de 2012, após demissão de Caio Júnior.

Na ocasião, o Grêmio venceu por 2 a 1, no Centenário, em Caxias do Sul. Leo Gago e André Lima marcaram para o Tricolor; Leandro Damião fez o gol do Colorado. Roger ainda comandou outros dois clássicos como interino, substituindo Renato, em 2011, e Vanderlei Luxemburgo, em 2013.

Osmar Loss (2012)

No mesmo ano, mas no último jogo da temporada, foi a vez Osmar Loss comandar o Inter de maneira interina em um clássico. Ele assumiu o Colorado na reta final de 2012, após demissão de Fernandão.

O Gre-Nal 394, válido pela 38ª rodada do Brasileirão, foi o último do Estádio Olímpico e terminou em 0 a 0. Além da despedida da antiga casa gremista, a partida ficou marcada por briga entre Osmar Loss e Saimon, então zagueiro do Grêmio.

Odair Hellmann (2015)

Na primeira vez que Odair Hellmann esteve na casamata colorada, o Inter foi goleado. Ocupando o lugar de Diego Aguirre, demitido na semana Gre-Nal, ele comandou a equipe no histórico 5 a 0 para o Grêmio, na Arena.