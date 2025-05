Grêmio aposta em público superior a 20 mil pessoas contra o Bragantino

Projeção é estimada em cima do público dos últimos jogos do Tricolor em casa.

A Arena Porto-Alegrense, gestora da Arena do Grêmio, já anunciou a abertura das vendas para o jogo entre Grêmio e Bragantino, neste sábado (10), às 18h30min, pelo Brasileirão. Mesmo com a promoção alusiva ao Dia das Mães, o Tricolor projeta um público superior a 20 mil pessoas no estádio.