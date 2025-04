Grêmio define alvos e negocia retornos de Mano Menezes e Felipão

Felipão, então técnico do Grêmio, recebeu a visita de Mano Menezes em hotel na Capital, em 2015 Leonardo Acosta / Rádio Gaúcha

O sábado (19) do Gre-Nal 447 marca um passo importante na mudança da estrutura do Grêmio. O clube tenta avançar para acertar com Mano Menezes como o substituto de Gustavo Quinteros. Além do novo técnico, o clube também conversa com Felipão para o cargo de coordenador técnico.

O avanço nas conversas para ter a dupla no comando técnico do grupo de jogadores e comissão técnica foi confirmado por fontes consultadas por Zero Hora.

Não há a previsão de anúncio ainda neste sábado das contratações, mas se não surgirem dificuldades de última hora, a tendência é de que Mano Menezes faça sua reestreia como técnico gremista contra o Godoy Cruz na próxima quinta-feira (24).

Mano Menezes está livre no mercado após deixar o Fluminense. O técnico de 62 anos era o principal candidato estudado pela direção, junto a Dorival Júnior e Tite.

No caso de Felipão, 76 anos, a ideia é que ele possa servir como um facilitador entre comissão técnica, direção e grupo de jogadores.