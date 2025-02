Quinteros vê Grêmio em evolução, mas cobra melhora defensiva para a reta final do Gauchão

Cuéllar atuou nos 90 minutos contra o Pelotas. Jonathan Heckler / Agencia RBS

A fase de testes do Grêmio está quase no fim. Mesmo com a goleada por 5 a 0 sobre o Pelotas na noite de terça-feira (11) na Arena, Quinteros ganhou novos pontos de observação para a montagem do time que tentará o octacampeonato nas fases de mata do Gauchão.

E o alerta na comissão técnica segue ligado com o rendimento defensivo do time.

Apesar da goleada, e soberania no fim da partida, o Grêmio mostrou um rendimento muito abaixo do esperado nos primeiros 30 minutos do jogo. Uma atuação que rendeu uma bronca de Braithwaite no intervalo.

— Fiz dois gols, mas não penso nisso. Quero que o time melhore. A primeira parte foi muito ruim. Temos que melhorar na segunda parte. Não foi o suficiente. Temos muitos objetivos e precisamos ser mais agressivos — reclamou o centroavante.

Quinteros também não ficou satisfeito com o que viu na primeira parte da partida. O técnico reconheceu que sua equipe não apresentou o rendimento esperado.

— O primeiro tempo foi de muito erros de passes. O segundo tempo foi melhor. Os volantes tiveram mais a bola, tivemos mais elaboração e menos situações contrárias. Não foi um bom primeiro tempo, mas com uma segunda etapa melhor — analisou.

O que preocupa Quinteros agora que a fase decisiva do Gauchão e a estreia da Copa do Brasil está mais próxima é o setor defensivo do time. Ainda na expectativa pela chegada de mais um ou dois zagueiros, o técnico colocou a parte defensiva como foco do trabalho para os próximos dias.

— Temos que melhorar em ter mais solidez na parte defensiva. Melhorar muito. Trabalhar mais e tratar de evitar de ceder situações — explicou.

Escalação para a última rodada

Como forma de preparar o time para os próximos compromissos, as semifinais do Gauchão e a estreia na Copa do Brasil, Quinteros afirmou que pretende escalar um time alternativo para a partida em Erechim no próximo sábado.

— Temos duas viagens longas. Teremos que ver e analisar bem com que equipe vamos viajar. Se vão todos que estão jogando ou um outro time alternativo para começarmos da melhor maneira a Copa do Brasil e as semifinais do Gauchão. Vamos analisar e decidir quais jogadores vão viajar. E quais vão ficar para esperar essa viagem — explicou.

Rodrigo Ely e Villasanti, suspensos, serão desfalques certos para a viagem a Erechim. A tendência é de que alguns jovens do grupo, como Gabriel Mec, recebam uma oportunidade na última rodada do Gauchão.

