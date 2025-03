O Grêmio confirmou, neste sábado (15), a lesão sofrida pelo atacante Gabriel Mec. O jovem estava com a Seleção Brasileira sub-17, no Rio de Janeiro, em preparação para o Sul-Americano da categoria.

De acordo com o boletim médico, o jogador foi diagnosticado com uma fratura no tornozelo direito. Conforme o clube, ele já iniciou o tratamento. O Grêmio não informou quanto tempo levará a recuperação do atacante.