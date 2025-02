Quinteros fala sobre reforços para o Grêmio e clama por zagueiros: "Urgente"

Quinteros falou após goleada do Grêmio sobre o Pelotas.

O Grêmio ainda tem tempo para reforçar o grupo para 2025. O técnico Gustavo Quinteros fez seu sétimo jogo a frente do Tricolor, na goleada por 5 a 0 sobre o Pelotas, na terça (12) . Após a partida, o argentino comentou sobre reforços para o time e foi direto sobre a maior necessidade no elenco .

— O que mais necessitamos é incorporar um zagueiro. Precisamos urgente. Temos só três que estamos usando. Se machuca um, ficamos apenas com dois — afirmou.

No duelo contra o Pelotas, Jemerson e Gustavo Martins começaram jogando, com o segundo, inclusive, marcando um belo gol de letra. Na segunda etapa ainda entrou Rodrigo Ely. Dessa forma, estes são os três nomes mencionados por Quinteros e que já faziam parte do time em 2024.