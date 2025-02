Adriel tem contrato até dezembro de 2025. Lucas Uebel / Grêmio, Divulgação

Antigo titular do Grêmio, Adriel tem uma nova realidade no clube. Com a chegada de Tiago Volpi e as chances que Gabriel Grando tem recebido, ele ocupa a terceira posição na hierarquia de goleiros.

Em paralelo, o Tricolor e o estafe do atleta conversam sobre eventual renovação contratual. O vínculo atual tem duração até dezembro.

Aos 24 anos, o jogador assumiu a titularidade em 2023 e teve participação fundamental no título gaúcho daquela temporada.

Polêmica

Depois, Adriel entrou em polêmica com a direção e como o técnico Renato Portaluppi, sendo afastado e cedido por empréstimo ao Bahia até o final de 2024.

A volta ao CT Luiz Carvalho ocorreu com perspectivas de reassumir a vaga, com a nova comissão técnica principalmente após a saída de Marchesín para o Boca Juniors.

Retorno aos trabalhos

Porém, Adriel apresentou desconforto muscular e perdeu algumas sessões de treinamento. O retorno aos trabalhos aconteceu somente no começo de fevereiro.

Adriel tem sobrado do banco de reservas, já que Volpi e Grando têm sido utilizados por Quinteros neste início de temporada.

Aumento salarial

Segundo apurou Zero Hora, as conversas entre as partes existem com algumas condições. A pedida é de um aumento salarial de cerca de 10% para o atleta, com uma prorrogação de contrato até dezembro de 2027. As tratativas devem avançar nos próximos dias.

Há o interesse do Grêmio pela utilização de Adriel com segurança, sem chances de perdê-lo na sequência, e pela expectativa de uma eventual proposta por Grando na metade da temporada.

Grando recebeu sondagens do futebol do Exterior e possui passaporte italiano, fato que facilitaria uma possível negociação.