Grêmio inicia preparação para jogo de volta contra o Juventude 

Após dois jogos decisivos, Quinteros terá semana livre para a partida de volta pela semifinal do Gauchão. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

O elenco de jogadores do Grêmio se reapresentou na tarde desta segunda-feira (24), no CT Luiz Carvalho, para a primeira atividade visando ao segundo encontro diante do Juventude, pela semifinal do Gauchão. O técnico Gustavo Quinteros terá uma semana cheia pela frente.

O treinador vai aproveitar o período para trabalhar com os últimos reforços contratados. Serão cinco atividades até o jogo da volta contra o time da Serra, no sábado (1), às 16h30min, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

— É muito importante nesse momento. Vem muito bem para trabalharmos mais. Para tratar de movimentos táticos, para que os jogadores se conheçam melhor e façam melhor o trabalho — analisou o comandante.

Outro ponto destacado pelo treinador foi a possibilidade de, com a semana livre, descansar o grupo de jogadores.

— Essa semana vem muito bem para descansar. Vamos treinar na segunda-feira e vamos a ter três ou quatro dias para preparar taticamente a equipe para o jogo seguinte — disse o técnico Gustavo Quinteros.

Dúvida no meio

O técnico do Grêmio deve manter a base do time que venceu o confronto de ida pelo placar de 2 a 1.

A principal dúvida fica por conta da utilização de Monsalve e Cristaldo desde o início do jogo. O belga Francis Amuzu pode ser a novidade no ataque titular.

O próximo treinamento do Grêmio está marcado para as 10h desta terça-feira (25).