Quinteros cogita formar ataque com Braithwaite e Arezo; meio com Cristaldo e Monsalve é possível

Boas atuações de jovens fazem treinador do Grêmio pensar sobre possibilidades na escalação. Jefferson Botega / Agencia RBS

O técnico do Grêmio, Gustavo Quinteros, tem gostado da amostragem de seus jogadores neste início de temporada. Após optar por time misto na goleada por 3 a 0 sobre o Monsoon, o treinador cogitou a hipótese de escalar dobradinhas: Monsalve e Cristaldo, no meio; Braithwaite e Arezo, no ataque.

O colombiano e o uruguaio foram os principais destaques da partida em Novo Hamburgo. Muito por isso, a possibilidade chegou a ser levantada pelo treinador, diferenciando daquilo que projetam alguns torcedores e analistas táticos.

— Monsalve é um rapaz jovem, com potencial. Pretendemos ter pelo menos dois jogadores em cada posição, quase do mesmo nível ou do mesmo nível. E ele tem muitas condições de competir nessa posição com Cristaldo ou até fazer dupla com ele em algum momento. Eles têm características parecidas, mas, em algum momento de alguns jogos, eles poderiam estar jogando juntos — comentou o treinador, que destacou o mesmo sobre os atacantes, elogiando Arezo:

— Ele (Arezo) fez jogadas muito boas, foi muito bem, marcou dois gols. Esses jogos servem também para que esses atletas possam atingir o seu melhor nível e ganhar confiança. Acho que nesta temporada ele terá mais chances de jogar do que na temporada passada e esperemos que ele consiga chegar a um nível onde, em algum momento, possa jogar como titular quando o Braithwaite não estiver, ou também poderiam jogar juntos.

Sobre usar os dois atacante juntos, Quinteros observou que há espaço em razão do estilo de jogos distinto entre eles:

— Eles têm características diferentes, o Arezo é mais de área, o Braithwaite desce muitas vezes para jogar, então acho que eles poderiam atuar juntos em alguns jogos ou em alguns momentos dos jogos.