Um novo campeonato para o Ypiranga chegar à Copa do Brasil 

Ypiranga realizou o último treino antes do mata-mata na manhã desta quarta-feira (19). Pablo Nunes / Ypiranga, Divulgação

Uma nova competição. Esta é a definição do técnico do Ypiranga, Matheus Costa, para as próximas disputas da equipe. Nesta quinta-feira (20), o time encara o Monsoon, no jogo de ida da semifinal da Taça Farroupilha.

O treinador tem colocado este mesmo termo para os atletas no vestiário. Afinal, o campeão do torneio ficará com uma vaga na Copa do Brasil do ano que vem.

— É mobilização total para essa decisão que nós temos, estamos numa nova competição, que é uma semifinal, e todo o grupo está muito mobilizado para a gente concretizar nossa ida para a final — comentou o treinador e completou:

— A gente tem um objetivo muito claro, que é a conquista da Taça Farroupilha. Eu vejo o grupo muito focado, com uma virada de página, de uma nova competição, onde a gente vai buscar realmente, com toda a nossa força, esse título.

A delegação do Ypiranga realizou o seu último treino na manhã desta quarta-feira (19), no Estádio Colosso da Lagoa. Logo após o almoço, a delegação embarcou rumo à Novo Hamburgo, onde irá enfrentar o Monsoon, no Estádio do Vale.

O único desfalque confirmado para o confronto é o lateral-direito Vitor Marinho, que cumprirá suspensão por terceiro cartão amarelo. Rian deve ser o substituto.

A única dúvida é com relação ao lateral-esquerdo Roca, que sentiu dores e deverá ser reavaliado antes da partida. Porém, o treinador ainda faz mistério.

— A gente vem numa sequência de jogos, infelizmente não sabemos ainda se todos os atletas estarão à disposição dessa primeira partida — argumentou.

Ele salientou que confia em todos os atletas do seu elenco: