Por onde anda Hernán Barcos, ex-atacante do Grêmio

Barcos é o capitão do Alianza Lima. Ernesto Benavides / AFP

A Libertadores 2025 está ainda em sua fase preliminar e conta com um ex-jogador do Grêmio buscando fazer história.

O centroavante Hernán Barcos é o capitão do Alianza Lima, que desafia o Boca Juniors na segunda fase preliminar da competição continental.

Aos 40 anos, o argentino alcançou uma marca histórica. Ele entrou no top 5 de atletas mais velhos a balançar as redes pela competição continental.

O time eliminou o Nacional-PAR na primeira fase da Libertadores com um empate em 1 a 1 no Paraguai e uma vitória por 3 a 1 no Peru.

No jogo de ida, Barcos marcou o gol do empate por 1 a 1 e se tornou o quinto jogador mais velho a balançar as redes na pré-Libertadores, com 40 anos, nove meses e 23 dias.

O líder dessa lista é o brasileiro Zé Roberto, que em 2017 anotou um gol tendo 42 anos, 10 meses e 18 dias.

Atual temporada

Barcos disputou cinco jogos pelo Alianza Lima na atual temporada, com dois gols marcados. Em 2024, ele fez 16 gols em 33 partidas. Barcos divide o elenco atualmente com Paolo Guerrero, que está fora dos confrontos com o Boca por uma lesão muscular.

Pré-Libertadores

Nesta terça-feira (18), o Alianza Lima abriu vantagem no confronto contra o Boca Juniors, pela segunda fase da pré-Libertadores.

O time peruano venceu por 1 a 0 em jogo no qual o placar não foi maior graças a Marchesín. O ex-goleiro do Grêmio foi responsável por cinco defesas na partida, sendo três delas consideradas difíceis. Barcos atuou durante 89 minutos e foi responsável por uma das finalizações difíceis defendidas por Marchesín.

Após o jogo, Barcos se encontrou com o atual presidente do Boca, Juan Román Riquelme, e recordou na zona mista sobre uma conversa que teve com o ex-meia no passado.

— Com Riquelme tive várias conversas há alguns anos. É um craque que tenho como referência. É um ídolo para mim, um fenômeno — falou.

Sobre a partida de volta, Barcos afirmou que vai conversar com os companheiros sobre como encarar um jogo na Bombonera.

— Vou falar com meus companheiros como é a Bombonera. Temos que ter tranquilidade e jogar com frieza e tranquilidade. Temos que buscar o jogo desde o primeiro minuto, não ir lá para ver o que acontece — completou.