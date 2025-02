Acidente aéreo

Colisão de dois aviões de pequeno porte em aeroporto do Arizona deixa ao menos um morto

A aviação dos EUA vive um momento de tensão e segue sendo alvo de críticas. No dia 11 de fevereiro, uma pessoa morreu e outras quatro ficaram feridas devido a colisão entre dois aviões em solo no Aeroporto de Scottsdale — também no Arizona

19/02/2025 - 16h13min Atualizada em 19/02/2025 - 17h21min