Com colombiano como alvo, Grêmio busca zagueiro para fechar ciclo de contratações

Johan Romaña (E), de 26 anos, atua na Argentina desde o ano passado. San Lorenzo / Twitter / Divulgação

Embora o prazo de inscrições do Gauchão esteja encerrado, o Grêmio tenta concluir ao menos mais uma contratação até o final da janela de transferência, que fecha no dia 28 de fevereiro. O objetivo da diretoria é reforçar o elenco com um novo zagueiro, que poderia ser utilizado no Brasileirão, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana.

Um dos nomes procurados foi o colombiano Jhohan Romaña, de 26 anos, que atua no San Lorenzo, da Argentina. O Tricolor chegou a realizar uma proposta de compra, mas o negócio não evoluiu a tempo da inscrição no Estadual. Por isso, o foco se voltou para Wagner Leonardo, do Vitória.

Romaña foi revaldo nas categorias de base do Independiente Medellín, na Colômbia, mas construiu toda a carreira longe do país natal, tendo passado por Guaraní e Olimpia, no Paraguai, e Austin FC, dos Estados Unidos.

Em 2024, foi comprado pelo San Lorenzo por 750 mil dólares, assinando contrato até o fim de 2026. Com a camisa do clube argentino, disputou 53 partidas, tendo marcado um gol.

Até agora, o Grêmio anunciou nove reforços para a temporada: o goleiro Tiago Volpi, o zagueiro Wagner Leonardo, os laterais João Lucas, Lucas Esteves e Luan Cândido, os volantes Cuéllar e Camilo, e os atacantes Cristian Olivera e Amuzu.