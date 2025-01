Grêmio avança por lateral esquerdo e busca novo perfil de zagueiro

Bruno Pacheco é o alvo tricolor para a lateral esquerda. Bruno Oliveira/FEC

O Grêmio definiu o sistema defensivo como prioridade na busca por reforços. O clube avançou nas negociações com o Fortaleza pelo lateral-esquerdo Bruno Pacheco, 32 anos, do Fortaleza, e vasculha o mercado sul-americano em busca de um zagueiro de velocidade e imposição física.

O Tricolor adota uma urgência maior na busca por reforços para o sistema defensivo, onde há uma carência técnica e numérica. Mayk, por exemplo, é hoje o único lateral-esquerdo disponível. Por isso, o clube tenta fechar com Bruno Pacheco, que não está nos planos do Fortaleza para a temporada. Conforme apurado por Zero Hora, o negócio está avançando, com boas perspectivas de desfecho.

Na zaga, como Kannemann está lesionado, o grupo conta hoje apenas com Rodrigo Ely, Jemerson, Gustavo Martins e Natã Felipe. Para esta função, a direção definiu um novo perfil. A ideia é contratar no mercado sul-americano um zagueiro de força, velocidade e imposição física.

No ataque, a pressa é menor. O clube já tentou os pontas Niclas Eliasson, 29 anos, do AEK-GRE, e Sebastián Villa, 28 anos, do Independiente Rivadavia-ARG, sem sucesso. Enquanto o clube não encontra um nome para a função, Quinteros apostará ao longo do Gauchão em Pavon e Aravena.