Grêmio negocia contratação de lateral-esquerdo do Fortaleza

Bruno Pacheco, 33 anos, é reserva do clube nordestino. Bruno Oliveira/FEC

O Grêmio está negociando a contratação do lateral-esquerdo Bruno Pacheco, atualmente no Fortaleza. As informações são do ge.globo.

As negociações entre as duas equipes, iniciadas recentemente, mostram-se promissoras com expectativa de um acordo em breve.

O interesse do Grêmio em Bruno Pacheco surge em um momento em que o jogador de 33 anos, com contrato até o final de 2026, encontrou menos espaço no Fortaleza sob a gestão de Vojvoda na última temporada.