Grêmio tem interesse na contratação de jovem promessa do Coritiba, diz site

Ao longo da última Série B, em 35 jogos disputados, o atleta marcou seis gols e deu cinco assistências. @coritiba / Instagram / Reprodução

O Grêmio tem interesse na contratação do atacante Lucas Ronier, do Coritiba. O atleta de 20 anos atua na ponta-direita e é um dos nomes do time paranaense mais procurados no mercado brasileiro e no Exterior. A informação é do portal ge.globo, que indica também que dois times de São Paulo, um clube de Portugal e outro da Itália, recentemente, buscaram informações sobre o jogador.

De acordo com as informações, o Tricolor questionou como uma negociação poderia ocorrer. A SAF do Coritiba lida com cautela e paciência, já que projeta em Lucas Ronier a maior venda da história do clube.

O atleta tem contrato com o Coxa até dezembro de 2027. A multa rescisória para ir para um time brasileiro é de R$ 200 milhões e para o Exterior de 60 milhões de euros. Recentemente, o clube e o jogador recusaram uma proposta de uma equipe árabe, que estava disposta a investir cerca de 12 milhões de dólares — ambos priorizam uma venda para a Europa ou para o mercado brasileiro, segundo o ge.globo.

Ponta-direita com força ofensiva, o jovem tem muita técnica para sair jogando de trás. Ao longo da última Série B, em 35 jogos disputados, marcou seis gols e deu cinco assistências. Por conta do seu desempenho e da pouca idade, apresenta grande potencial de evolução.