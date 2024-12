Grêmio não acerta com meia-atacante da base e jogador vai para clube da Série C

Cheron jogou a última Copinha pela base da equipe gaúcha. Renan Jardim / Grêmio/Divulgação

O Grêmio não acertou a renovação o meia-atacante Bruno Cheron, de 20 anos. Com isso, ele ficou livre para assinar pré-contrato com o Maringá, do Paraná.

O Tricolor tentou um acordo de última hora com o jogador da base, mas não chegou a um consenso.

Cheron assinou com o clube paranaense nesta sexta (20). Seu vínculo com a equipe gaúcha termina em 31 de dezembro.

Em outubro, o clube gaúcho já havia tentado a renovação, mas a proposta não agradou o atleta.

O contrato de Cheron com o Maringá será de três anos. A equipe subiu recentemente da Série D para a C do Brasileirão e busca se reforçar para 2025.

*Colaborou: Nikolas Mondadori