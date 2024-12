Com lesão muscular, Aravena desfalca o Grêmio contra o Corinthians

O Grêmio não vai contar com Aravena na última partida do Brasileirão. O chileno teve constatada uma lesão muscular na coxa esquerda e não enfrenta o Corinthians , no domingo (8), às 16h, na Arena.

De acordo com boletim médico divulgado pelo clube, Aravena sofreu uma lesão de grau 1 no músculo adutor longo da coxa esquerda. Com isso, só volta a atuar na pré-temporada do ano que vem.