Com Geromel como titular, Grêmio deve ter quatro mudanças para enfrentar o Corinthians

Em sua despedida dos gramados, Geromel será titular. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

A "oxigenação" do time prometida pelo técnico Renato Portaluppi deve ser confirmada contra o Corinthians, no domingo (8), na Arena. Após o empate com o Vitória, em Salvador, o treinador prometeu mudanças na escalação. Em sua despedida dos gramados, Geromel será titular.

Um das trocas ocorre por uma questão médica. Marchesín não pode atuar, já que foi substituído no intervalo do jogo no Barradão em função do protocolo de concussão. Com isso, obrigatoriamente precisa ser resguardado dos treinos e jogos. Caíque será titular contra os paulistas.

As outras três mudanças acontecem de forma natural. Geromel, que foi preservado da viagem à Bahia, começa ao lado de Jemerson. Cristaldo também deve retomar lugar no time titular, na vaga de Monsalve, que iniciou o jogo no Barradão.

Por fim, Soteldo, também preservado da última viagem, é outro que deve iniciar a partida. O venezuelano tende a atuar na vaga de Aravena. O chileno sentiu dores musculares, jogou apenas 34 minutos contra o Vitória e ainda não voltou a treinar.