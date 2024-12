Despedida de Geromel terá máscaras e faixas de capitão personalizadas para a torcida do Grêmio

Para abrilhantar a despedida de Pedro Geromel, o Grêmio anunciou que no duelo contra o Corinthians, no próximo domingo (8), os torcedores que estarão na Arena vão receber máscaras, faixas de capitão e adesivos personalizados do ídolo.

No comunicado feito pelo Tricolor, os torcedores foram convidados para ficarem no estádio ao final da partida contra o Corinthians , quando será realizada uma homenagem para Pedro Geromel.

No domingo também será o último dia da exposição Pedro Geromel — Mito Tricolor, que retrata momentos marcantes do zagueiro com a camisa do Grêmio. Ela fica no portão A da Arena e tem entrada gratuita.