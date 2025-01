Colunistas opinam: quais são as principais carências do Grêmio para 2025? 

Tricolor visa uma temporada muito melhor do que a de 2024. Duda Fortes / Agencia RBS

O ano de 2025 está batendo à porta do Grêmio. Com Gauchão, Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana no radar gremista, o clube planeja importantes reforços para o elenco em uma temporada que promete ser árdua.

Após anunciar oficialmente seu treinador, Gustavo Quinteros, o Tricolor já negocia com alguns nomes, como o atacante sueco Niclas Eliasson e o lateral-direito João Lucas, ex-Juventude. Com movimentos como esses, o clube visa uma temporada muito melhor do que a de 2024.

Pensando nisso, colunistas de Zero Hora opinam quais principais carências do Grêmio para 2025. Veja abaixo.

Quais são as principais carências do Grêmio para 2025?

Cesar Cidade Dias, colunista e comentarista identificado

"A maior carência do Grêmio, com certeza, é no sistema defensivo. O time, com um potencial novo trabalho mais ofensivo, vai precisar, acredito eu, de dois zagueiros de características muito diferentes do que os zagueiros gremistas atuais. A lateral esquerda começa a temporada sem nenhum nome definido. Então, a defesa é a principal carência, com certeza. Acredito também que, além disso, um volante de contenção, de característica um pouco diferente. E, claro, um homem de lado, já que o Grêmio não terá Soteldo."

Leonardo Oliveira, colunista e comentarista

"Zagueiros, laterais, um direito e dois esquerdos, um volante com características de camisa 5 e mais um extrema seriam as lacunas a serem fechadas no grupo do Grêmio. Essas são as principais carências."

Guerrinha, colunista e comentarista

"Eu continuo achando que o Grêmio tem duas grandes carências e urgências para resolver. A primeira é um volante marcador. O Grêmio não tem esse jogador. Não é o Villasanti, que, na minha visão, é um segundo volante, um cara que aparece na área do adversário. Já a segunda carência é um meia armador. O Grêmio também não tem esse jogador, pensador, que abasteça os seus atacantes com mais assiduidade. Eu sei que é difícil, não é fácil encontrar, mas ele é indispensável para quem quer ganhar títulos."